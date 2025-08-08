Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Роман Некрасов отметил, что сегодня объем площади сбора льна-долгунца в России составляет 30 тыс. га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ планирует создать селекционно-семеноводческий центр для решения вопросов импортозамещения и развития производства собственных семян льна-долгунца к 2030 году. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

"Мы также планируем к 2030-му году создать селекционно-семеноводческий центр, чтобы на промышленной основе решить вопросы импортозамещения и развития производства собственных семян льна-долгунца. Это сегодня сдерживающий фактор, <...> и, создавая селекционно-семеноводческие центры с господдержкой, я напомню, у нас субсидия составляет 50%, мы эту проблему планируем решить", - сказал он в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство".

Он отметил, что объем площади сбора льна-долгунца в России на текущий момент составляет 30 тыс. га, однако к 2030 году этот показатель может увеличиться. "У нас есть проблемы с качеством льняного волокна, но умеренно-оптимистичный прогноз говорит о том, что к 2030 году мы можем выйти на уровень 40 тыс. тонн объемов производства и на 50 тыс. га посевной площади под льном-долгунцом", - подчеркнул Некрасов.

По его словам, сегодня в России можно выделить несколько "точек развития" по сбору льна-долгунца - регионы Приволжского, Северо-Западного, Центрального и Сибирского федеральных округов. "В ЦФО лидер безусловный - Смоленская область. Она сегодня занимает лидирующие позиции по площадям и по объему производства - 6,7 тыс. га, около 3 тыс. га - Тверь. В СЗФО основной регион - это Вологодская область - 2,7 тыс. га. В ПФО три субъекта, которые формируют основные объемы по льну-долгунцу, - это Удмуртская Республика - 5,3 тыс. га, 3,2 тыс. га - Нижегородская область, 2,4 тыс. га - это Республика Татарстан. И в СФО два основных субъекта - это Омская область и Алтайский край", - отметил Некрасов.