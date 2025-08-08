Проект должен включать в себя совместные усилия разных отраслевых министерств, указал главный научный сотрудник Института географии Российской академии наук

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Единую национальную программу по борьбе с опустыниванием земель в регионах необходимо разработать в России для более эффективного решения этой проблемы. Такая программа позволит в том числе объединить разработки разных ведомств, сообщил на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" главный научный сотрудник Института географии Российской академии наук Герман Куст.

"Мы уже давно говорим и настаиваем на <...> том, что необходима разработка национальной программы по борьбе с опустыниванием. И она <…> должна включать в себя совместные усилия разных отраслевых министерств и ведомств", - сказал он.

По его словам, программа позволит объединить усилия всех государственных ведомств для борьбы с опустыниванием, так как сегодня вопросами землепользования занимаются более 10 разных организаций. "Фактически тот земельный ресурс, который мы имеем, распределен в системах управления - мы насчитали 12 разных ведомств и министерств в нашей стране, которые так или иначе отвечают за вопросы земель, землепользования, управления землями, учета земель, а координации между этими ведомствами, к сожалению, пока очень мало. Национальная программа - она как раз и предусматривает то, что мы могли бы соединить усилия разного рода комитетов, ведомств, агентств, министерств и продумать совместные усилия на основании концепции достижения нейтрального баланса деградации земель (цель концепции - сохранение фонда земельных ресурсов без потери здоровых и продуктивных земель - прим. ТАСС)", - добавил Куст.