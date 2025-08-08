КПП "Псоу" на границе России и Абхазии временно закрыли

Ограничения связаны с угрозой атаки БПЛА, уточнила Служба государственной безопасности Абхазии

СУХУМ, 8 августа. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Псоу", расположенный на границе Абхазии с Россией, временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Абхазии.

"Да, КПП временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов", - сообщил ТАСС начальник погрануправления СГБ Абхазии Рустам Латипов.

На сайте СГБ отмечается, что в связи с угрозой атаки беспилотников на территории города Сочи по обоюдной договоренности приостановлена работа КПП "Псоу". Ограничения распространяются как на пешеходном, так и на транспортном переходе.

"Таким образом, приняты меры по защите населения. Все боевые расчеты системы противовоздушной обороны, расположенные на приграничных территориях с абхазской стороны, переведены в режим боеготовности", - говорится в сообщении.