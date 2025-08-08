Еще один столичный рейс задерживается на вылет

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Расписание корректируют в аэропорту Геленджика после введения ограничений на прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время один московский рейс задерживается на вылет, другой направлен на запасной аэродром, сообщили ТАСС в пресс-службе авиагавани.

"На данный момент производятся корректировки расписания. Вылет из Геленджика ожидает один рейс в Москву, еще один московский рейс направлен на запасной аэродром", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что по решению перевозчика сегодняшний рейс из Екатеринбурга был перенесен на другую дату.

Ограничения на работу аэропорта Геленджика были введены в 11:40 мск для обеспечения безопасности полетов. Также была ограничена работа сочинского аэропорта. На территории Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников.