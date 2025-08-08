Программы реализуются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Фонд микрофинансирования Краснодарского края ввел два новых вида льготных займов для предпринимателей - "Наука" и "Креативный". Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель журналистам.

"Научный и креативный бизнес - это сферы с высоким потенциалом роста, востребованные в современных условиях. Запуск новых видов микрозаймов позволит большему числу предпринимателей получить доступ к необходимым финансовым ресурсам", - сказал Руппель.

Программы реализуются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Предприниматели могут получить до 5 млн рублей по ставке 4,25% годовых сроком до трех лет. Займ "Наука" предназначен для компаний, занимающихся научной и технической деятельностью, "Креативный" - для организаций креативных индустрий.

Средства можно направить на развитие проектов, внедрение технологий и укрепление конкурентных позиций. Подробная информация доступна на сайте фонда и по телефону горячей линии: 8 (861) 298-08-08.