Современные технологии позволили на треть увеличить осадки для аграриев Ставрополья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Привлечение самолета-лаборатории Росгидромета весной 2025 года на Ставрополье позволило на треть увеличить количество осадков. Достаточный запас влаги обеспечил региону максимальный урожай зерновых, сообщил ТАСС губернатор края, председатель профильной комиссии Госсовета РФ Владимир Владимиров.

"После прошлогодней засухи мы начали применять современные технологии искусственного увеличения осадков. По итогу получили на треть больше осадков по сравнению с прошлым годом, а значит - и достаточный запас влаги в почве. Как результат - рекордный в истории края урожай зерновых. Эту практику будем продолжать", - сказал он.

Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" сообщил, что федеральное министерство изучит опыт края по сбору рекордного урожая зерна, который превысил 10 млн тонн. Он отметил, что технологический подход к работе с осадками дал результат и может быть рекомендован к использованию в других регионах.

Губернатор Ставрополья подчеркнул, что для минимизации риска убытков для аграриев в крае также активно развивается агрострахование. Система страхования с господдержкой работает в регионе более 12 лет. Сельхозпроизводители вносят часть страховой премии, остальную часть компенсирует государство.

"Ставрополье - регион рискованного земледелия, поэтому агрострахование для нас - жизненно важный инструмент. Это реально помогает в условиях засух, града и других катаклизмов. Мы застраховали более миллиона гектаров посевов в этом году. Появился и дополнительный механизм - страхование от чрезвычайных ситуаций. Благодаря этому производители получают гибкие возможности защиты своих рисков. Программа продолжает развиваться, и мы, как регион, в ней активно участвуем", - пояснил ТАСС Владимиров.