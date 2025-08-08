Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин отметил важность усиления роли муниципального земельного контроля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Разработка региональных программ с учетом особенностей каждого субъекта может стать эффективной мерой по борьбе с опустыниванием земель. Такое мнение на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" выразил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

"В настоящий момент Министерство сельского хозяйства России полагает целесообразным для борьбы с опустыниванием земель разработку и утверждение региональных программ, которые бы в том числе содержали мероприятия по уточнению границ опустыненных земель по степени деградации, с применением методов дистанционного зондирования вместе с "Росагрохимом", с применением полевого картографирования", - сказал он.

По словам Разина, после определения степени деградации земельных участков необходимо проведение агролесомелиоративных (направленных на улучшение свойств земель) мероприятий. "Мы видим, что по тем участкам, которые не являются в настоящий момент пустынями, но подвержены разным процессам, которые могут спровоцировать дальнейшее ухудшение ситуации, здесь тоже необходимо разрабатывать отдельные методики, в том числе регулировать севообороты для того, чтобы исключать такую серьезную деградацию земель", - добавил замминистра.

Кроме того, Разин отметил необходимость усиления роли муниципального земельного контроля. "300 тыс. га фактических пустынь - земель сельхозназначения - находятся в собственности. То есть говорить о том, что эти земли используются по целевому назначению, очень странно. При этом продолжают владеть этими землями собственники, и никто их в этом отношении не спрашивает, почему они довели свои земли до такого состояния, и главное, не лишает их права собственности для того, чтобы мы могли уже в рамках государственной земли работать с этими процессами", - сказал он.