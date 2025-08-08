Энергетики из стран Латинской Америки посетили подземную подстанцию группы "Россети"

Эксперты осмотрели современное оборудование и высокотехнологичные решения, внедренные на объекте

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Специалисты энергетических компаний и отраслевых научно-исследовательских институтов Бразилии, Чили, Колумбии, Сальвадора и Эквадора посетили магистральную подстанцию 220 кВ "Сколково", полностью расположенную под землей на глубине 12 метров. Об этом говорится в сообщении группы "Россети".

Эксперты осмотрели современное оборудование и высокотехнологичные решения, внедренные на объекте. Также они познакомились с интеллектуальной схемой электроснабжения инновационного центра "Сколково", которая является одним из наиболее наукоемких проектов группы "Россети", отметили в компании. Помимо двух подстанций 220 кВ, она включает еще 66 энергообъектов и более 323 км кабельных линий.

"Визит состоялся в рамках международной образовательной программы "Меняющийся энергетический ландшафт: новые энергетические пути и глобальная углеродная нейтральность". Программа реализуется по инициативе Фонда имени A. М. Горчакова и международной сети TV BRICS при поддержке "РЭА" Минэнерго России и ассоциации "Глобальная энергия", - добавили в компании.

Группа "Россети" активно развивает сотрудничество в сфере эксплуатации и развития сетевого комплекса с представителями дружественных стран, отметили в компании. В 2025 году делегация Кубы во главе с президентом страны посетила интеллектуальную лабораторию цифровых сетей компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.