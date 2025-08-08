Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин отметил, что эффективной мерой может стать разработка региональных программ с учетом особенностей каждого субъекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Комиссия Госсовета РФ по направлению "Сельское хозяйство" предлагает включить меры по борьбе с опустыниванием земель в регионах России в нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Об этом сообщил в Telegram-канале председатель профильной комиссии, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Один из ключевых вопросов - разработка национального плана по борьбе с опустыниванием. Проблема актуальна и для Ставрополья. Предлагаем включить комплекс мероприятий по борьбе с опустыниванием в новый нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", - написал он по итогам заседания комиссии.

Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин на заседании 8 августа выразил мнение, что эффективной мерой по борьбе с опустыниванием земель может стать разработка региональных программ с учетом особенностей каждого субъекта. По словам Разина, после определения степени деградации участков необходимо проведение агролесомелиоративных мероприятий.

Целью национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" является повышение технологической обеспеченности продбезопасности для создания условий устойчивого роста производства. Достигнутый уровень технологической независимости в сфере продовольственной безопасности к 2030 году должен составить 66,7%.