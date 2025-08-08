Он будет курировать вопросы, связанные с привлечением инвестиций

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Заместитель министра экономического развития Мурат Керефов перешел на работу в ВЭБ.РФ на должность заместителя председателя, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Мурат Керефов присоединился к команде ВЭБ.РФ, в статусе заместителя председателя ВЭБ.РФ будет курировать вопросы сопровождения проектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и специальных инвестиционных контрактов, а также иные вопросы, связанные с привлечением инвестиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Керефов окончил Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова по специальностям "Экономика" и "Юриспруденция". С 2000 года по 2018 год прошел путь от специалиста бюджетного отдела Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики до первого заместителя председателя правительства республики. С февраля 2022 года и до последнего времени Керефов занимал должность заместителя министра экономического развития РФ.