МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Средняя ставка по вкладам банков из топ-20 на сегодняшний день оказалась на 0,1-2,7 процентного пункта (п.п.) ниже показателей, которые были в это же время год назад. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса "Финуслуги".

Согласно данным "Финуслуг", на 8 августа средняя ставка по вкладу в топ-20 банках со сроком три месяца составила 16,01%, по полугодовому вкладу - 15,14%, по годовому вкладу - 14,12%. Годом ранее средние ставки составляли 16,11%, 16,90% и 16,82% соответственно.

"С момента последнего заседания Банка России в июле, где было решено снизить ставку на 2 п.п., до 18%, доходность вкладов упала в 20 из 20 крупнейших по объему средств банках (на 1,28-1,45 п.п.). По вкладам со сроком до года включительно не осталось предложений со ставками выше ключевой. Максимальная ставка среди крупных банков предлагается по трехмесячному вкладу - 18%", - отметили в "Финуслугах".

В расчете учитываются ставки по вкладам без спецусловий на сумму 100 тысы. рублей.