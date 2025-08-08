Депутаты от фракции "Новые люди" отметили, что для многих российских семей путешествия недоступны из-за роста цен на транспорт, проживание, питание и другие услуги

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сангаджи Тарбаев, Александр Демин, Ксения Горячева, Антон Ткачев, Георгий Арапов и Анна Скрозникова направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением внедрить туристический кешбэк для многодетных, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Фракция "Новые люди" просит вас рассмотреть возможность введения механизма возмещения части затрат на отдых для многодетных семей, малообеспеченных семей, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов", - указано в документе.

Депутаты отметили, что сейчас для многих российских семей, особенно многодетных или малообеспеченных, путешествия остаются практически недоступной статьей расходов из-за ежегодного роста цен на транспорт, проживание, питание и другие услуги, связанные с туризмом.

Реализация указанной инициативы, по мнению парламентариев, будет способствовать формированию благоприятной среды для развития семейного туризма, что соответствует целям государственной политики РФ как социального государства.