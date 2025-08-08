За два года расходы Индии на энергоносители вырастут на более чем $20 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Расходы Индии на энергоносители в случае отказа от российской нефти возрастут на $9 млрд в 2026 году и почти на $12 млрд в 2027 году, что окажет серьезную нагрузку на индийскую экономику. Об этом говорится в докладе Государственного банка Индии (SBI).

"Если Индия прекратит импорт нефти из России до конца 2026 финансового года, расходы на топливо могут увеличиться на $9 млрд и на $11,7 млрд в 2027 финансовом году", - говорится в отчете, который цитирует телеканал NDTV. Кроме того, SBI прогнозирует, что при таком сценарии цена на нефть может вырасти не менее, чем на 10%.

Рост расходов Индии на импорт энергоносителей до $12 млрд в год будет означать серьезную нагрузку на экономику, что может сказаться на конечных ценах для населения.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Как следует из указа президента США Дональда Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран. Учитывая принятое ранее Вашингтоном решение установить в отношении индийских товаров пошлины в размере 25%, тарифы на экспорт республики в США были доведены до 50%.

Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является, "наряду с Китаем, крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Он также утверждал, что Индия не является хорошим торговым партнером для США из-за установленных ею высоких таможенных пошлин.

Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ. Как подчеркнули в индийском внешнеполитическом ведомстве, "крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимает в своих национальных интересах". Эти действия США необоснованны и неразумны, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов, указали в МИД южноазиатской республики.

Как сообщал ТАСС правительственный источник, прекращения поставок российской нефти в Индию нет.