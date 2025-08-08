Производство комплектующих компании "Амкодор" разместится на участке площадью 8 га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Производство комплектующих крупной машиностроительной компании "Амкодор" (Республика Беларусь) откроют в Ставрополе. Для размещения предприятия уже выделен земельный участок, сообщил в Telegram-канале губернатор края, председатель профильной комиссии Госсовета РФ Владимир Владимиров.

"Обсудили сотрудничество России и Республики Беларусь в сфере сельхозмашиностроения. Это направление тоже важно для Ставрополья. Работаем над локализацией производства: в краевом центре зарезервирован участок под сборку комплектующих "Амкодор", в Шпаковском округе - под сервисный центр Минского тракторного завода", - написал он по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство".

По данным правительства Ставрополья, производство комплектующих компании "Амкодор" разместится на участке площадью 8 га. Регион активно сотрудничает с предприятиями республики. До конца 2025 года в край поступит более 300 единиц белорусской сельхозтехники.

"В перспективе пяти лет Ставрополье рассчитывает на локализацию производства критически важной техники на своей территории", - пояснили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Владимиров отметил, что на заседании также обсуждалось стимулирование притока новых инвестиций в сельское хозяйство. "Представители агропромышленных регионов со всей России высказали свои идеи и предложения. Обобщаем их в рабочие тезисы, которые будут прорабатываться дальше в рамках Госсовета и станут основой государственных решений для развития АПК и продовольственной безопасности", - пояснил глава Ставрополья.