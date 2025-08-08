Также средства вложат в докапитализацию Фонда развития промышленности

УЛЬЯНОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области направят сэкономленные за счет списания задолженности по бюджетным кредитам средства в размере около 2,6 млрд рублей на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ и докапитализацию Фонда развития промышленности. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Ульяновская область вошла в число 12 субъектов, которым правительство РФ списало до двух третей задолженности по бюджетным кредитам.

"Для нашей области эта сумма составляет около 2,6 млрд рублей. Высвобождаемые средства планируем направить, в том числе на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ и докапитализацию фонда развития промышленности", - написал он.

Русских добавил, что для участия в федеральной программе регион направил заявку в Минфин России. "Новый инструмент поддержки реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Работа по списанию бюджетной задолженности ведется с теми регионами, которые инвестируют средства в инфраструктуру", - пояснил губернатор.

По словам главы региона, мера поможет ускорить решение ряда важных задач для развития Ульяновской области. "Благодарю президента и правительство РФ!" - отметил Русских.