Ее номинал составит 3 рубля

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Банк России 11 августа выпустит в обращение памятную серебряную монету "Хоккей". Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Монета номиналом 3 рубля из серии "Российский спорт" выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Изготовлена качеством "пруф".

Тираж - 3 тыс. единиц.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения двух хоккеистов, борющихся за шайбу, и вратаря на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения ворот. Верху справа по окружности - надпись: "Хоккей".

"История хоккея с шайбой в России началась в декабре 1946 года, когда был разыгран первый чемпионат СССР. Сегодня в стране действуют три профессиональные хоккейные лиги и одна молодежная", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.