ЦБ снова напомнил, что запрет на снятие наличных с депозитов невозможен

Подобный шаг имел бы разрушительные последствия для экономики, уточнили в Банке России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Установка запрета на снятие наличных с депозитов в кредитных организациях невозможна. Подобный шаг имел бы разрушительные последствия для экономики. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора.

"Нет, запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики. Банк России это уже много раз разъяснял", - сказал он.

Сообщения о якобы заморозке вкладов стали распространяться в Telegram-каналах в конце 2024 года. В ЦБ не раз отмечали, что подобные идеи абсурдны. Регулятор подчеркивал, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, и подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны.

В ЦБ поясняли, что банки привлекают свободные средства компаний и граждан, благодаря чему финансовые организации могут выдавать кредиты заемщикам.