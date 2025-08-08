Заместитель председателя Банка России также подчеркнул, что возможны риски и для финансовой стабильности

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Резкое снижение ключевой ставки Банка России до 0% приведет к опережающему отечественное производство росту спроса, который выльется в рост уровня инфляции. Такое мнение в телеграм-канале Банка России высказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Он также подчеркнул, что резкое снижение ставки приведет к возможным рискам для финансовой стабильности.

"Идея кредита под нулевой процент выглядит привлекательно, а вот депозит по ставке 0% при текущей инфляции - уже не так заманчиво. Если резко опустить все ставки в экономике до 0%, то люди не захотят сберегать деньги в рублях. Логичнее будет скорее потратить деньги, а это разгонит спрос слишком резко - быстрее, чем может расшириться отечественное производство, а значит все снова уйдет в рост цен. Инфляция может не просто повыситься, а выйти из-под контроля. Такие примеры мы видели в недавней истории отдельных стран", - отметил Заботкин.

Он также подчеркнул, что возможны риски и для финансовой стабильности. "В любом случае активно обеспечивать экономику кредитом, не имея при этом устойчивой депозитной базы, банки не смогут. И ставки для конечных заемщиков в экономике при росте инфляции и рисков в итоге не снизятся, а вырастут. Поэтому мы снижаем ключевую ставку осторожно и взвешенно", - добавил зампред ЦБ.

Он также заключил, что отрицательными будут последствия и для рубля, который потеряет свою привлекательность и доверие граждан.