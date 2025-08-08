Услуга доступна на сайте и в веб-приложении холдинга

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Пассажиры при оформлении билета на поезд теперь имеют возможность проверить на сайте и в веб-приложении РЖД, разрешен или нет провоз животных в вагоне, выбрать место рядом с питомцем, а также определить продолжительность совместной поездки. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Теперь, оформляя билет онлайн на нашем сайте или в веб-приложении, пассажир не только видит, разрешен или нет провоз животных в вагоне (пиктограмма «лапка»), но и может выбрать место рядом с четырехлапым соседом или подальше от него, а также определить продолжительность предполагаемого соседства", - сказано в сообщении.

Таким образом, места с животными отмечаются на схеме вагона темно-серым цветом, а при наведении на них курсора пассажиры могут увидеть вид перевозимого животного и маршрут его следования.

Как отметили в холдинге, в скором времени этот функционал станет доступным и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".

"Обращаем внимание, что перевозку животного пассажир может оформить к своему проездному документу даже в день поездки. Поэтому информация на схеме может меняться вплоть до отправления поезда", - добавили там.