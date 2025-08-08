Тем не менее, по словам министра сельского хозяйства, ситуация с ценами на рынке сельхозтехники немного вызывает опасения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Мер государственной поддержки на рынке сельхозтехники в РФ достаточно, вопрос о ее доступности обсуждается с производителями. Об этом заявила журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на полях XII Открытого чемпионата России по пахоте.

По ее словам, ситуация с ценами на рынке сельхозтехники немного вызывает опасения. "В этом году достаточно агрессивную стратегию взяли некоторые производители сельхозтехники. Здесь, исходя из этой стратегии, к сожалению, наши предприятия не могут позволить себе обновлять парк так, как нам бы хотелось, и так, как нам это нужно", - сказала Лут.

"Поэтому мы, конечно, ведем диалог с нашими партнерами. Где-то нам это удается, какие-то компании делают скидки, понимая ситуацию. Какие-то компании, к сожалению, пока не могут нам идти навстречу, но мы будем продолжать с ними работать. <…> На мой взгляд, с точки зрения мер господдержки у нас все отработано. Осталось договориться с производителями сельхозтехники и у нас все полетит", - добавила министр.