Центр маркировки товаров приступил к работе в Ульяновской области

Консультационные окна для субъектов бизнеса открыли в Ульяновске и Димитровграде

УЛЬЯНОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Ульяновские предприниматели смогут воспользоваться услугами центра маркировки товаров, который приступил к работе в регионе. Об этом сообщил руководитель центра "Мой бизнес" в Ульяновской области Руслан Гайнетдинов в своем Telegram-канале.

"Центр маркировки начал работу в Ульяновской области на базе центра "Мой бизнес". Это стало возможным благодаря сотрудничеству центра "Мой бизнес" и Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки "Честный знак"). Консультационные окна для субъектов бизнеса открыты в Ульяновске и Димитровграде", - написал он.

По словам Гайнетдинова, с помощью центра предприниматели смогут зарегистрироваться в качестве участника оборота в системе "Честный знак", а также в Национальном каталоге, создать и импортировать карточки товаров. Кроме того, для них доступны услуги заказа и эмиссии кодов маркировки, ввода кодов маркировки в оборот, помощь в создании универсального передаточного документа на маркированные товары, подключении электронного документооборота и подборе технических решений для бизнеса.

По мнению заместителя генерального директора Центра развития перспективных технологий Сергея Холкина, которое приводится в сообщении правительства Ульяновской области, благодаря открытию подобных центров поддержки по всей стране у бизнеса будет возможность не просто обратиться за очной консультацией, но и на месте решить возникающие вопросы, связанные с техническими особенностями работы с маркировкой. Он считает, что такие точки на местах помогут предпринимателям быстрее адаптироваться к новым требованиям, избежать ошибок, правильно настроить оборудование и программное обеспечение.

Государственная система маркировки "Честный знак", оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий, внедряется в России поэтапно с 2019 года. Ее цель - противодействие нелегальному обороту продукции на рынке. На данный момент маркировка охватывает 31 товарную группу, еще в 16 проходят бесплатные добровольные эксперименты.