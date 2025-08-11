Пользователи могут выбрать все или только часть позиций из своей корзины и отправить сгенерированную ссылку или QR-код в любых мессенджерах и социальных сетях

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Пользователи Wildberries теперь могут делиться своей корзиной товаров с другими клиентами площадки, новая функция уже появилась на сайте и в мобильном приложении маркетплейса, сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

"Компания РВБ представляет опцию «Поделиться корзиной» - теперь пользователи маркетплейса могут поделиться своей корзиной товаров с другими пользователями приложения", - отметили в компании.

Пользователи могут выбрать все или только часть позиций из своей корзины, нажать на иконку "поделиться" в правом верхнем углу и отправить сгенерированную ссылку или QR-код в любых мессенджерах и социальных сетях. При открытии ссылки получателю автоматически добавятся все выбранные товары отправителя в его личную корзину, объяснили в компании.

В пресс-службе также подчеркнули, что инструмент позволит продавцам продвигать свои товары через подборки у блогеров или создание тематических списков.

Новый функционал уже доступен на сайте и в мобильном приложении Wildberries. Для обмена корзинами у обоих пользователей должна быть установлена последняя версия приложения.