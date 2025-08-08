Суть заявленных исковых требований в суде 8 августа не оглашалась

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал заявление ООО "Транснефть-сервис" о вступлении в качестве соистца в гражданский спор ФГБУ "Морспасслужбы" с судовладельцами и торгово-чартерным фрахтователем танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение у Керченского пролива, передает коор. ТАСС из зала суда.

"Заявление о вступлении в качестве соистца подано в электронном виде. Подано оно 29.07., зарегистрировано отделом делопроизводства 30.07.2025 года", - огласила судья. Суть заявленных соистцом исковых требований в суде 8 августа не оглашалась.

Также в ходе судебного заседания представитель "Волгатранснефть" (владелец "Волгонефть-239") огласил возражение относительно уточненных в прошлом судебном заседании истцом исковых требований. Несогласие с заявленной суммой требований мотивировано тем, что, по мнению стороны ответчик, большая часть затрат, включенных в сумму компенсации, не относится непосредственно к инциденту, имеет общий характер, часть понесенных затрат якобы не подтверждена документально.

В ходе предыдущего судебного заседания по гражданскому спору Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство "Морспасслужбы" об увеличении исковых требований до 485,1 млн рублей, уточнение суммы произведено с учетом проведения работ по ликвидации последствий по апрель включительно.

"Морспасслужба" через суд пытается взыскать компенсацию за проведение работ по ликвидации последствий от крушения танкеров. Ответчиками по иску проходят компании "Каматрансойл" (владелец "Волгонефть-212"), "Кама шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть-212") и "Волгатранснефть" (владелец "Волгонефть-239"), а также две страховые компании: ВСК" и "Абсолютстрахование".

О ЧП с танкерами

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, они перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.