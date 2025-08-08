ЦБ не видит рисков во введении временной "четырехдневки" на предприятиях

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин напомнил, что раньше уже были аналогичные эпизоды, после чего стандартный график возвращался

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Банк России не видит системных рисков в введении временной четырехдневной рабочей недели на некоторых предприятиях. Такое мнение в Telegram-канале регулятора высказал заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

"Введение четырехдневной рабочей недели связано с временным снижением спроса на продукцию отдельных компаний, в том числе в автомобилестроении, после завышенного спроса в предыдущие два года. Это является отражением снижения перегрева в экономике. Системных рисков не видим, такое явление временное, ранее также были эпизоды краткосрочного ввода некоторыми предприятиями четырехдневного рабочего режима, после чего они возвращались к стандартному графику", - подчеркнул Заботкин.

Он также отметил, что Банк России при принятии решений в том числе анализирует загрузку производственных мощностей предприятий. "Загрузка в обрабатывающей промышленности в целом по последней статистике находится на нормальном уровне", - заключил он.