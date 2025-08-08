К 17:18 мск криптовалюта замедлила рост и находилась на уровне $3 948,6

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Стоимость криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH), превысила $4 000 впервые с 17 декабря 2024 года, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 16:53 мск, курс Ethereum рос на 4,14%, поднимаясь до $4 011,63.

К 17:18 мск криптовалюта замедлила рост и находилась на уровне $3 948,6 (+2,86%). В это же время стоимость биткойна росла на 0,2%, до $116,670 тыс.

Исторически максимум "эфира" был установлен 10 ноября 2021 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 868.

По данным Companiesmarketcap, который рассчитывает капитализацию публичных компаний, драгоценных металлов, криптовалюты и паевых инвестиционных фондов, капитализация Ethereum составляла $482,36 млрд, криптовалюта находится на 24 месте в общем рейтинге, биткойн с капитализацией в $2,339 трлн - на седьмом месте.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 105 тыс. трейдеров на сумму $309 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на Ethereum. Порядка $215,64 млн ликвидаций пришлось на "короткие позиции", $93,15 млн - на длинные. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Binance в паре ETH-USDC стоимостью $3,29 млн.

