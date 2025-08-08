Комплекс планируют запустить в 2026 году

БУГРЫ /Всеволожский район Ленинградской области/, 8 августа. /ТАСС/. Селекционно-генетический центр "Бугры", где планируется производить эмбрионы крупного рогатого скота, планируется запустить в 2026 году в Ленинградской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, отвечая на вопрос ТАСС.

"Планируется, что центр запустится в следующем году при поддержке Минсельхоза", - сказал Малащенко на площадке 12-го Открытого чемпионата России по пахоте.

На вопрос о том, претендует ли этот центр на звание самого крупного по Северо-Западному федеральному округу в области селекции, он отметил, что тот потенциал, который имеет Ленинградская область по молочному животноводству, позволяет к этому стремиться. "Таких центров по стране пока нет. Сейчас вопрос только в оборудовании - ждем оборудование", - добавил он.

Соглашение о создании селекционно-генетического центра для разведения крупного рогатого скота администрация Ленинградской области и племенной завод "Бугры" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума в 2018 году. Проект предусматривает создание высокоценного стада племенных быков-производителей, отвечающего требованиям мировых стандартов, семенного и генетического материала.

С 8 по 10 августа Ленинградская область принимает 12-й Открытый чемпионат России по пахоте. В чемпионате участвуют лучшие механизаторы из 39 регионов России, а также Абхазии, Белоруссии, Киргизии и Пакистана. В программе помимо соревнований - трактор-шоу, гонки на тракторах, историческая пахота на ретро-тракторах, выставки сельхозтехники и сельхозживотных, сырный фестиваль, винная ярмарка. Организатор мероприятия - АО "Росагролизинг" при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и администрации Ленинградской области.