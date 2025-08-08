Татарстан заинтересован в работе с Малайзией в нефтегазовой сфере

Также есть перспективы сотрудничества, в частности, в сельском хозяйстве и нефтехимической отрасли

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Республика Татарстан заинтересована в продолжении работы с малайзийскими компаниями в нефтегазовой и нефтехимической сферах. Также есть перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, халяль-индустрии и исламских финансах, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с королем Малайзии Султаном Ибрагимом.

Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Казань в рамках своего первого официального визита в Россию. Он встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казанском кремле.

"По итогам прошлого года зафиксирован рост взаимного товарооборота. Позитивная динамика продолжается и в этом году. Рустам Минниханов заметил, что республика готова продолжить работу с малайзийскими компаниями в нефтегазовой и нефтехимической сфере. Татарстанские предприятия также заинтересованы в сотрудничестве, в их числе Зеленодольский судостроительный завод", - сообщает пресс-служба.

Минниханов на встрече также отметил перспективы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, халяль-индустрии и в области высоких технологий. Еще одной перспективной сферой взаимодействия Минниханов назвал исламские финансы, напомнив, что Татарстан является одним из пилотных регионов по внедрению принципов исламского банкинга в России. "Помимо этого, Рустам Минниханов отметил важность гуманитарных контактов в образовании, в том числе исламском образовании, культуре, туризме и спорте", - сообщает пресс-служба.

Король Малайзии в свою очередь отметил гостеприимство республики. "Я очень тронут теплым приемом и прекрасным гостеприимством, которое мне здесь оказано. Ранее у меня состоялась дружеская конструктивная встреча с Владимиром Путиным. Он очень хорошо отзывался о Татарстане, природной красоте вашего региона и достижениях республики в технологиях и инновациях", - приводит его слова пресс-служба.

Также он оценил деятельность Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир", которую возглавляет Минниханов. "Есть большой потенциал для укрепления нашего экономического сотрудничества, взаимодействия в нефтехимии, инновациях, исламских финансах и секторе халяль. Расширяются академические обмены между нашими вузами. Многообещающим выглядит возобновление авиасообщения между Россией и Малайзией. Это откроет новые пути для развития туризма и коммерции. Я надеюсь увидеть в Малайзии больше студентов и туристов из Татарстана", - приводит его слова пресс-служба.