Соглашение способствует увеличению объема производства сельскохозяйственной продукции путем оснащения сельхозпроизводителей современной техникой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области договорилось о сотрудничестве с АО "Росагролизинг". Новое соглашение позволит установить долгосрочное взаимодействие, способствующее увеличению объема производства сельскохозяйственной продукции путем оснащения сельхозпроизводителей современной техникой, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соглашение подписали 8 августа губернатор Александр Дрозденко и гендиректор компании "Росагролизинг" Павел Косов.

"У нас налажено очень хорошее взаимодействие с "Росагролизингом". И мы уже объявили аграриям, что все ленинградские сельхозпредприятия, начиная от фермеров и заканчивая крупными производителями, кто купит технику на нашей выставке, получать компенсации 40% от стоимости из регионального бюджета", - приводит пресс-служба слова Дрозденко. Речь идет о сельхозтехнике, которая представлена на выставке в рамках 12-го Открытого чемпионата России по пахоте. Соревнования проходят во Всеволожском районе Ленинградской области с 8 по 10 августа.

"Росагролизинг" работает на всей территории России и предлагает своим клиентам порядка 16 тыс. позиций для лизинга, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Ленинградская область находится в зоне рискованного земледелия. Мы вынуждены все время идти в ногу со временем, с новыми технологиями, поддерживать селекцию, семеноводство для того, чтобы продолжать оставаться регионом номер один по производству сельхозпродукции на Северо-Западе", - сказал Дрозденко журналистам в день старта чемпионата. Губернатор напомнил, что Ленинградская область производит 41% продуктов питания всего Северо-Запада.

В чемпионате России по пахоте участвуют лучшие механизаторы из 39 регионов России, а также Абхазии, Белоруссии, Киргизии и Пакистана. В программе события также - трактор-шоу, гонки на тракторах, историческая пахота на ретро-тракторах, выставка сельскохозяйственных животных, сырный фестиваль, винная ярмарка и другие мероприятия.