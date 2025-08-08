Особенность станции заключается в использовании родниковой воды

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Первая гибридная электростанция - Курушская ГЭС заработала в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов республики.

"Недалеко от села Текиперкент, в горной местности Дагестана вновь запущена уникальная малая гидроэлектростанция Курушская ГЭС. Курушская ГЭС стала первой гибридной электростанцией в Дагестане и одной из первых в России, сочетающей различные технологии возобновляемой энергетики для достижения оптимальной производительности",- говорится в сообщении.

Уточняется, что особенностью станции является использование не речной, а родниковой воды: в горах формируется озеро, из которого вода направляется на станцию, генерирует электроэнергию, а затем используется для орошения сельскохозяйственных угодий.

"Электростанция была построена после окончания Великой Отечественной войны по инициативе местных колхозов, стремившихся к электрификации, и возводилась усилиями местных жителей с использованием гужевого транспорта.<…> Она работает ежедневно, достигая пиковой мощности в периоды повышенного потребления, чтобы поддержать энергосистему и снизить вероятность отключений электроэнергии в горных районах. На объекте также установлены солнечные панели, обеспечивающие резервное питание автоматики и удовлетворяющие собственные потребности станции, что повышает ее эффективность",- добавили в пресс-службе.