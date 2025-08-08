Этому способствовало ослабление национальной валюты и рост облигационных цен

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Наибольшую полную доходность в 6,4% за месяц среди российских финансовых инструментов показали замещающие облигации. Об этом говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

"Наибольшую полную доходность за месяц среди российских финансовых инструментов показали замещающие облигации (6,4%), чему способствовало ослабление национальной валюты и рост облигационных цен", - говорится в обзоре.

При этом рублевые корпоративные облигации и ОФЗ также демонстрировали высокую доходность (от 4,5% до 5,2%). В целом с начала года рублевые облигации остаются наиболее привлекательными инструментами с точки зрения полной доходности, подчеркивается в обзоре.