Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами России в июле выросли на 7%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в июле 2025 года составили $8,1 млрд, увеличившись на 7% относительно предыдущего месяца, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

"Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами выросли на 7% месяц к месяцу, до $8,1 млрд, при этом среднедневные продажи сократились на 11% месяц к месяцу из-за большего количества рабочих дней в июле", - отмечается в обзоре.

Равномерное распределение продаж в течение месяца способствовало сглаживанию курсовых колебаний большую часть периода.

В мае отношение чистых продаж к экспортной выручке снизилось до 86% (в апреле - 100%).