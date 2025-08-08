В удовлетворении ходатайств отказал Арбитражный суд Краснодарского края

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края отказал страховым компаниям ООО "Абсолют страхование" и САО "ВСК", где были застрахованы потерпевшие крушение у Керченского пролива танкеры "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", в создании фондов ограничения ответственности за ущерб, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе предыдущего судебного заседания представители страховых компаний "ВСК" и "Абсолютстрахование" заявили ходатайство о создании фондов об ограничении ответственности за каждый из танкеров на основании Кодекса торгового мореплавания и Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью.

"В удовлетворении заявленных ООО "Абсолют страхование" САО "ВСК" ходатайств о создании фондов ограничения ответственности за ущерб от загрязнения, причиненного прецедентом с нефтяными танкерами "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" отказать", - огласила решение судья.

Ранее судовладельцы и торгово-чартерный фрахтователь уже ходатайствовали о создании двух фондов ограничения ответственности судовладельцев на 533 млн рублей за каждый из танкеров, однако судом им было отказано. Они обжаловали данное решение суда первой инстанции. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону признал отказ законным.

Согласно тексту определения суда апелляционной инстанции, процедура создания таких фондов прямо не предусмотрена Арбитражным процессуальным кодексом РФ. Кроме того, согласно Кодексу торгового мореплавания, собственник судна утрачивает право на ограничение ответственности, если доказано, что ущерб от загрязнения явился результатом его собственного действия или бездействия, совершенных умышленно или по грубой неосторожности. При этом ранее при рассмотрении дел о привлечении "Каматрансойл" (владелец "Волгонефть-212"), "Кама шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть-212") и "Волгатранснефть" (владелец "Волгонефть-239"), к административной ответственности, было доказано, что плавание и управление судами осуществлялось в нарушение обязательных требований по безопасности мореплавания, не было принято мер по прекращению плавания после 30 ноября 2024 с учетом имеющихся сезонных ограничений. Решения по административным делам ранее вступили в законную силу.

"Морспасслужба" через суд пытается взыскать компенсацию за проведение работ по ликвидации последствий от крушения танкеров. Ответчиками по иску проходят компании "Каматрансойл" (владелец "Волгонефть-212"), "Кама шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть-212") и "Волгатранснефть" (владелец "Волгонефть-239"), а также две страховые компании: ВСК" и "Абсолют страхование".