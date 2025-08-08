В июне доля розничных рынков и ярмарок составила 3,4%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в июне 2025 года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 4,987 трлн рублей, в январе - июне 2025 года - на 2,1%, до 28,88 трлн рублей, следует из данных Росстата.

В июне 2025 года оборот розничной торговли России на 96,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 3,4% (в июне 2024 года - 96,3% и 3,7% соответственно).

В структуре оборота розничной торговли в июне удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 49%, непродовольственных товаров - 51% (в июне 2024 года - 47,6% и 52,4% соответственно).