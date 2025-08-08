Китайские и американские власти тоже идут по пути выделения отдельного воздушного пространства для упрощения полетов беспилотных авиационных систем, отметил политик

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россия находится в числе стран-лидеров отрасли по формированию нормативно правовой базы для использования беспилотных авиационных систем (БАС), по ряду решений опережает США и Китай. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе посещения проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025", который проходит в рамках Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего", организованного по поручению президента РФ Владимира Путина.

"В части формирования нормативной правовой базы для использования беспилотных авиационных систем Россия находится в числе стран-лидеров отрасли, по ряду решений опережая США и Китай, которые также идут по пути выделения отдельного воздушного пространства для упрощения полетов БАС", - сказал Савельев, чьи слова цитирует аппарат.

Савельев напомнил, что на прошлой неделе постановлением правительства РФ был установлен новый класс воздушного пространства "Н". "Это решение упрощает интеграцию БАС в воздушное пространство во всех регионах Российской Федерации и их эксплуатацию в условиях растущего спроса на использование в различных отраслях. Минтрансом России и Росавиациейпроделана большая работа - проект постановления прошел согласование со всеми силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти. "H" стал четвертым классом в воздушном пространстве России - до сих пор в нем были классы A, С и G, - отметил вице-премьер.

О новом классе

Класс Н устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 м от земной поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высотах ниже 3 050 м. Информацию о маршрутах полетов для беспилотных воздушных систем и условия их использования будет публиковать Росавиация.

Принятое по поручению президента РФ Владимира Путина решение создаст условия для дальнейшего развития гражданской беспилотной авиации и обеспечит безопасность полетов.