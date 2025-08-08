Целью встречи стало запустить диалог между государством и отраслью, наладить взаимодействие для ускоренного внедрения искусственного интеллекта в госуправление и экономику

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Центр развития искусственного интеллекта при правительстве России (ЦРИИ) провел встречу с представителями бизнеса и регионов, целью которой стало запустить диалог между государством и отраслью, наладить взаимодействие для ускоренного внедрения ИИ в госуправление и экономику. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Там отметили, что участники сессии сошлись во мнении, что для решения этой задачи необходим централизованный подход. Он позволит не только ускорить процесс, но и сократить расходы, минимизировать риски и повысить эффективность внедрения ИИ.

"Центр развития ИИ при Правительстве - это наша основная точка сборки по теме внедрения. Центр не только фиксирует мнения, обратную связь и пожелания от регионов и бизнеса. В его функции, например, входит анализ рынка и подбор эффективных решений для тиражирования. Центр уже отобрал их порядка 10. Некоторые из них будут запущены на федеральном уровне в виде типовых сервисов, к которым смогут подключаться регионы и ведомства. Такой централизованный подход позволит оптимизировать затраты на разработку и внедрение", - рассказал Григоренко.

В числе типовых сервисов - геопространственная аналитика, решения по работе с проектами документов для госслужащих, быстрая обработка обращений граждан и другие. На сессии также обсуждался еще один инструмент, который поможет ускорить внедрение ИИ в России - цифровая платформа для сбора и обмена лучшими практиками. Федеральная платформа станет развитием действующего портала "Цифровой регион" Московской области. Здесь уже собран каталог из реализованных в разных субъектах России ИИ-решений. Центр займется модерацией платформы и анализом существующих практик. Регионы смогут здесь подобрать подходящие под свои цели и задачи разработки, и забрать к себе в контур по договоренности.

"Мы создаем центр компетенций, где регионы, бизнес и государство смогут говорить на одном языке. Наша задача - не просто слушать и анализировать, а предлагать конкретные и действенные решения, направленные на тиражирование ИИ-решений, поддержку индустрии и обеспечение лидерства страны в развитии технологий искусственного интеллекта", - отметил руководитель ЦРИИ Ильдар Ахметов.

Участники сессии обратили внимание Центра на существующие проблемные вопросы, например, в области хранения и обработки данных, высокой потребности в ЦОД. На "Госуслугах" планируется запустить сервис обратной связи от бизнеса, разработчиков и заинтересованных лиц. Центр займется отработкой полученных обращений и выработкой предложений по устранению проблемного поля, препятствующего развитию и внедрению искусственного интеллекта в различные сферы как на федеральном, так и региональном уровне.