САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по иску председателя совета директоров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) Елены Васильевой исключил кипрскую компанию Tujunga Enterprises Ltd из числа акционеров ПНТ, следует из материалов дела в картотеке суда.

"Исключить компанию с ограниченной ответственностью "Туджунга энтерпрайзиз лимитед" из числа акционеров акционерного общества "Петербургский нефтяной терминал" путем списания принадлежащих компании "Туджунга энтерпрайзиз лимитед" обыкновенных именных акций акционерного общества "Петербургский нефтяной терминал"<…> в количестве 2 807 штук с лицевого счета компании <...> "Туджунга энтерпрайзиз лимитед" <...> и зачисления указанных акций на казначейский лицевой счет эмитента акционерного общества "Петербургский нефтяной терминал", - говорится в постановлении суда.

Также суд постановил взыскать с компании "Туджунга энтерпрайзиз лимитед" в пользу Васильевой 25 тыс. рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в судах первой и апелляционной инстанций.

В апреле Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение полностью удовлетворить иск Генпрокуратуры к АО "Петербургский нефтяной терминал". Суд постановил передать в доход государства 4 538 акций ПНТ, принадлежащих семье сооснователя "Петербургского нефтяного терминала" Дмитрия Скигина. Остальные 45% акций остались у председателя совета директоров АО "Петербургский нефтяной терминал" Елены Васильевой.