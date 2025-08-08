Эксперты организации отмечают, что повышение пошлин США, вступившее в силу 7 августа, будет все больше сказываться на торговле, но их влияние будет скомпенсировано положительным эффектом от предварительных закупок и накопления запасов

ЖЕНЕВА, 8 августа. /ТАСС/. Эксперты Всемирной торговой организации (ВТО) после первой волны американских пошлин прогнозировали в апреле снижение мирового товарооборота на 0,2% в 2025 году, теперь они ожидают, что он вырастет на 0,9%. Это следует из доклада, опубликованного на сайте организации.

"В настоящее время прогнозируется, что в 2025 году мировой товарооборот вырастет на 0,9%, что выше прогноза от апреля (-0,2%), но ниже оценки, сделанной до введения пошлин (2,7%)", - указывается в докладе. В нем подчеркивается, что изменение прогноза в основном связано с ускоренным импортом в США.

Эксперты ВТО отмечают, что повышение пошлин, вступившее в силу 7 августа, будет все больше сказываться на торговле, но их влияние будет скомпенсировано положительным эффектом от предварительных закупок и накопления запасов. "Положительный импульс также дает улучшение макроэкономической конъюнктуры, хотя она остается весьма неопределенной", - добавляют экономисты ВТО.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. 1 августа он подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и Евросоюза. Они вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Ирака (35%), Сербии (35%), Швейцарии (39%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%) и Сирии (41%).