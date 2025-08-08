Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании республике 2,8 млрд рублей бюджетной задолженности

ЧЕБОКСАРЫ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии рассчитывают сократить обязательства перед федеральным центром на 4,9 млрд рублей до конца 2025 года. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

"Вместе с уже принятыми мерами мы рассчитываем, что к концу года суммарное сокращение обязательств перед федеральным центром составит 4,9 млрд рублей. Это напрямую соответствует поручению президента страны - списать до двух третей задолженности по бюджетным кредитам регионам, инвестирующим в инфраструктуру и развитие", - написал он.

Николаев пояснил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании республике 2,8 млрд рублей бюджетной задолженности. "Кроме того, сейчас на рассмотрении Минфина России находится наша заявка на списание еще 2,1 млрд рублей", - отметил он.

По словам главы республики, недавно правительственная комиссия одобрила заявку на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 2,4 млрд рублей. "Эти средства будут направлены на реконструкцию очистной водопроводной станции "Заовражная" - ключевой объект, который повысит качество водоснабжения и безопасность жизни наших граждан", - уточнил он.

Николаев подчеркнул, что федеральная поддержка дает республике "мощный импульс для масштабных преобразований, укрепления экономики и улучшения условий жизни каждого жителя Чувашии".