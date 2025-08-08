В отеле будет 27 номеров

МАХАЧКАЛА, 8 августа. /ТАСС/. Гостиничный комплекс на 27 номеров появится в Табасаранском районе Дагестана к концу 2025 года. Стоимость проекта составляет порядка 250 млн рублей, сообщил руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Хаджимурад Исрапилов.

"Инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса в Табасаранском районе обсудили с его инициатором Шихмагомедом Гюльмагомедовым. Помню по недавно прошедшему Кавказскому инвестиционному форуму, где Дагпредпринимательство поддержало его проект. Посредством МСП Банка ему был предоставлен заем в размере 100 млн рублей. Стоимость проекта - порядка 250 млн рублей. Предполагается, что в трехэтажном отеле будет 27 номеров. Запуск планируется в ноябре 2025 года",- сказал Исрапилов.

По его словам, с инициатором проекта обсуждена возможность дополнительного финансирования объекта из-за необходимости покупки новой техники и оборудования для строительства отеля.

"К слову, Даглизфонд в первом полугодии 2025 года заключил 20 договоров с субъектами МСП по льготной ставке. Сумма поддержки превысила 100 млн рублей",- добавил Исрапилов.