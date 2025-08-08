Глава Минпромторга подчеркнул важность использования отечественного оборудования на создаваемых мощностях и учета уровня его локализации при госзакупках для обеспечения технологической независимости отрасли

ТОЛЬЯТТИ, 8 августа. /ТАСС/. Национальный проект технологического лидерства "Новые материалы и химия" должен стать драйвером развития машиностроения, металлургии и других смежных отраслей промышленности. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" в Тольятти.

Совместное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность", координационного совета по промышленности Минпромторга России и координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазовой продукции при правительственной комиссии по импортозамещению состоялось 8 августа на площадке технопарка "Жигулевская долина" в Тольятти в Самарской области. В мероприятии приняли участие представители федеральных министерств, регионов, промышленных предприятий страны, институтов развития. Выработка конструктивных решений в сфере химической промышленности в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" стала главной темой заседания комиссии Госсовета.

"Драйвером развития машиностроения, металлургии и других смежных отраслей промышленности должен стать национальный проект технологического лидерства "Новые материалы и химия", - отметил Алиханов. Глава Минпромторга подчеркнул важность использования отечественного оборудования на создаваемых мощностях и учета уровня его локализации при госзакупках для обеспечения технологической независимости отрасли. Он отметил роль региональной составляющей в реализации нацпроекта.

"Новые материалы и химия" не просто отраслевой проект, а одна из опор технологического будущего России, база для десятков отраслей, от автопрома до беспилотников, от энергетики до фармацевтической промышленности. Это проект, способный изменить структуру экспорта и внутреннего спроса, создать новую индустриальную основу. Именно в регионах строятся новые предприятия, запускаются продуктовые линейки, внедряются технологии, локализуются производственные цепочки, создается инфраструктура", - подчеркнул председатель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность", губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Участники заседания также отметили промышленный потенциал Донбасса и Новороссии, которые станут базой для размещения производственных мощностей и реализации новых инвестиционных проектов. С целью поддержки реализации этой задачи введен в эксплуатацию инструмент АНО "ИНТИ" по поиску и подбору потенциальных инвестиционных площадок. По словам Федорищева, состоится цикл заседаний комиссии, посвященных выработке конкретных решений по интеграции регионов Донбасса и Новороссии в единое экономическое пространство страны с учетом их уникальной ситуации, потенциала и вызовов. Развитию промышленности на воссоединившихся территориях была посвящена рабочая группа комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" под председательством Федорищева 1 августа в Луганске.