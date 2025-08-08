Оттава сделала такое объявление из-за конфликта на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Канадские власти заявили, что намерены снизить потолок цен на российскую нефть до $47,60 за баррель из-за конфликта на Украине.

"Канада намерена вместе с Европейским союзом и Великобританией <....> еще больше снизить потолок на перевозимую по морю российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель", - говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

ЕС 18 июля объявил о понижении потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель. Вице-премьер правительства России Александр Новак заявил, что сниженный потолок цен на нефть не окажет влияния на российский нефтяной экспорт, как и потолок в $60, объявленный 5 декабря 2022 года всеми странами Группы семи. Он подчеркнул, что Еврокомиссия может его снижать "хоть до нуля".