К 23:35 мск он находился на уровне 2 962,45 пункта

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии стремительно ускорил рост и поднялся выше 2 960 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки.

Такая динамика отмечена на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным на 23:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,75%, до 2 926,65 пункта. К 23:35 мск он ускорил рост и находился на уровне 2 962,45 пункта (+2,99%). Затем IMOEX2 незначительно замедлил рост и находился на уровне 2 959,97 пункта (+2,9%), свидетельствуют данные торгов на 23:45 мск.

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в пятницу вырос на 1,68%, до 2 924,63 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,17% - до 1 154,84 пункта.