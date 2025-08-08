Мосбиржа запускает торги на срочном рынке в выходные дни

Торги 16 и 17 августа на рынке акций и срочном рынке Московской биржи пройдут в обычном режиме

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московская биржа запускает торги на срочном рынке в выходные дни 9 и 10 августа, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Торги выходного дня на срочном рынке и рынке акций Московской биржи пройдут в режиме тестирования профессиональными участниками торгов 9 и 10 августа 2025 года. Дополнительная торговая сессия выходного дня в эти дни проводиться не будет", - отметили в пресс-службе.

В выходные дни на срочном рынке инвесторы смогут заключать сделки со всеми фьючерсами и календарными спредами во всех режимах торгов, за исключением валютных контрактов. Сделки с опционами будут доступны только в адресном режиме. Валютные опционы к торгам в выходные дни не допущены. Ликвидность будет поддерживаться маркетмейкерами.

Торги в выходные дни 16 и 17 августа 2025 года на рынке акций и срочном рынке Московской биржи пройдут в обычном режиме. Дальнейшее расписание на рынке акций и срочном рынке будет синхронизировано.

Торги в выходные проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня, с 09:50 до 19:00 (09:50-10:00 - аукцион открытия, 10:00-19:00 - торговый период).

Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы по каждой группе инструментов (индексы, акции, товары) будут сужены относительно ценовых границ, определенных в ходе вечерней клиринговой сессии предыдущего рабочего дня, и не будут изменяться в рамках торгов в выходные. Изменения риск-параметров или параметров торгуемых инструментов в ходе торгов выходного дня не предусмотрены.