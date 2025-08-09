В частности, если сбор начислен, но должник считает это неправомерным, он может подать жалобу, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Исполнительский сбор, который назначается в случае невыполнения судебного решения или иного исполнительного документа, в некоторых случаях можно оспорить или уменьшить. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").

"Исполнительский сбор - это не штраф, а мера стимулирования должника к добровольному исполнению обязательств. Однако в некоторых случаях его можно оспорить или уменьшить. Исполнительский сбор взимается, если должник не выполнил требования судебного решения или иного исполнительного документа в установленный срок. Основное условие для его начисления - истечение срока добровольного исполнения, который составляет пять рабочих дней с момента уведомления должника о возбуждении исполнительного производства", - рассказал он.

Размер сбора зависит от статуса должника и характера требований, уточнил депутат. "Для физических лиц и ИП он составляет 7% от суммы долга, но не менее 1 000 рублей по имущественным требованиям и 5 000 рублей - по неимущественным. Для организаций минимальный порог выше: 10 000 и 50 000 рублей соответственно", - рассказал депутат.

Есть ситуации, когда исполнительский сбор может быть отменен или уменьшен. "Если должник успевает погасить задолженность в течение пяти дней после уведомления, сбор не начисляется. Кроме того, суд может освободить от сбора, если должник докажет, что не смог исполнить обязательство из-за обстоятельств непреодолимой силы - например, стихийного бедствия или тяжелой болезни", - пояснил Чаплин. Кроме того, если пристав не обеспечил должнику надлежащее уведомление о возбуждении производства, постановление о взыскании сбора можно оспорить, отметил депутат. Также должник вправе обратиться в суд с заявлением о рассрочке платежа или уменьшении размера сбора, напомнил парламентарий. "Суд может снизить сумму на 25%, если учтет материальное положение и другие смягчающие обстоятельства", - добавил Чаплин.

Если сбор уже начислен, но должник считает это неправомерным, он может подать жалобу. "Оспаривать постановление нужно в течение 10 дней через суд или вышестоящее руководство ФССП. Основаниями могут быть отсутствие уведомления, досрочное взыскание или ошибки в расчетах", - указал Чаплин. Он напомнил, что исполнительский сбор взыскивается только в рамках действующего производства, его нельзя начислить повторно по тому же долгу, а при банкротстве должника сбор списывается. "Гражданам и организациям стоит внимательно следить за уведомлениями от ФССП и своевременно реагировать на них. В случае сомнений в законности действий приставов - обращаться за юридической помощью", - добавил депутат.