После его введения в эксплуатацию планируется полностью остановить энергоблоки советского периода

ВОРОНЕЖ, 9 августа. /ТАСС/. Новый энергоблок №8 Нововоронежской АЭС (НВАЭС) будет построен в 2036 году и в 2037 году должен дать первую энергию. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе станции.

"К 2036 году в Нововоронеже должен быть построен энергоблок №8 НВАЭС - новый оптимизированный энергоблок с ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор корпусного типа с обычной водой под давлением - прим. ТАСС) поколения "3+" мощностью 1,2 Гвт. К 2037 году энергоблок потенциально должен выдать первую электроэнергию в сеть", - отметили в пресс-службе.

Строительство пройдет согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утвержденной правительством РФ в декабре 2024 года. Подготовительная работа к началу строительства пятой очереди станции ведется уже несколько лет. В 2023 году с этой целью в границы Нововоронежа включили 1700 га смежных земель Каширского и Острогожского районов.

По опыту возведения энергоблоков №№ 6 и 7, представители станции полагают, что на пике строительных работ по возведению энергоблока №8 здесь будут трудиться десятки тысяч человек. Одно рабочее место на действующей АЭС, по наблюдениям, создает до 10 рабочих мест в смежных отраслях.

В настоящее время в эксплуатации на Нововоронежской АЭС находится четыре энергоблока. Энергоблоки №4 (ВВЭР-440) и №5 (ВВЭР-1000) были построены еще в советский период и начали работу, соответственно, в 1972 и 1980 годах. Вместе с энергоблоками №6 и №7 они имеют суммарную энергетическую мощность в 3778 Мвт. Работа предприятия основывается на принципах нулевого ущерба окружающей среде и предотвращает выброс почти 2 тыс. тонн СО2 в час.

В пресс-службе сообщили, что после введения в эксплуатацию энергоблока №8 планируется полностью остановить энергоблоки советского периода. Это должно случиться к 2040 году. Новый энергоблок мощностью 1 200 Мвт заместит около 80% вырабатываемой ими энергии.