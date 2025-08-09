Это привлечет необходимые средства для развития экономики, считает председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает снять ограничения для Центрального Банка на прямое финансирование государственных нужд.

"Сейчас есть ограничение для Центробанка на прямое финансирование госнужд. Снятие этих ограничений привлечет необходимые средства для развития экономики", - сказал Миронов ТАСС.

Таким образом будут созданы условия для переформатирования всей финансовой системы, включая бюджетный процесс, отметил он.

Депутат добавил, что необходимо отказаться от "бухгалтерского взгляда" на дефицит бюджета. "Это не обуза и не угроза, а эффективный способ привлечения денег в экономику, целевой кредит под развитие, который государство выдает само себе. Практика показывает, что каждый бюджетный рубль, попадая в экономику, сразу создает встречный налоговый и акцизный поток", - подчеркнул Миронов.