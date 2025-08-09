Благодаря проекту "Прайм-2" создано более 60 новых рабочих мест, отметил генеральный директор "ПСМ" Андрей Медведев

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Компания ПСМ запустила вторую очередь завода "Прайм", увеличив площади производственной площадки в два раза, до 6,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект "Прайм-2" по производству дизельных и газовых электростанций большой мощности (от 1 000 кВт) превысили 250 млн рублей, сообщил ТАСС генеральный директор "ПСМ" Андрей Медведев.

"Мы ввели дополнительные производственные мощности: наш завод "Прайм", который делает большие электростанции - мощностью более 1 МВт, увеличился по площади в два раза с октября прошлого года. Теперь площадь обоих корпусов производственной площадки составляет 6,5 тыс. кв. метров. В проект "Прайм-2" вложено более 250 млн рублей, включая финансовую поддержку "ВЭБ.РФ" - льготный заем в размере 140 млн рублей", - сказал он.

Гендиректор уточнил, что благодаря проекту "Прайм-2" создано более 60 новых рабочих мест, численность сотрудников производственной площадки "Прайм" теперь превысила 130.

Медведев уточнил, что "Прайм" производит дизельные и газовые электростанции большой мощности - от 1 тыс. кВт. На площадке работает испытательный стенд для комплексной проверки работы дизельных и газовых электростанций. Это оборудование применяется для локальной генерации электроэнергии при добыче нефти и газа, ценных металлов, в энергетике и сельском хозяйстве. Продукция компании используется компаниями "Газпром", "Россети", "Роснефть", "Транснефть", "Алроса", Росатом, "Новатэк" и другими.

"Запуск второй очереди производственной площадки позволил увеличить объемы производства, покрыть возросший спрос на энергетическое оборудование в большинстве экономикообразующих отраслях России, возникший после 2022 года. Благодаря "Прайм-2" мы смогли нарастить производство именно электростанций высокой мощности, в том числе более 2 МВт, что повлияло на рост выручки компании в размере 84% в 2024 году", - добавил он.

ПСМ - системообразующее предприятие машиностроительной отрасли, один из ведущих производителей промышленного энергетического, электротехнического, насосного оборудования в России. Лидер рынка дизельных электростанций с долей более 25%.