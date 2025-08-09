Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов заявил, что вендинговые аппараты должны идентифицировать покупателя

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направит письмо в Роспотребнадзор из-за продажи энергетических напитков в вендинговых автоматах. Об этом депутат сообщил ТАСС.

Нилов отметил, что в его адрес поступают обращения от граждан о том, что в вендинговых автоматах, в частности, в подземных переходах в Москве, продаются энергетики.

"Я направлю запрос в Роспотребнадзор. Не надо их продавать. Они запрещены для продажи детям, они вредны и взрослым. Поэтому либо вендинговые аппараты должны будут идентифицировать [покупателя], либо надо прекратить продажу в принципе, - сказал депутат. - Очевидно, что это прямая возможность детям покупать энергетики в нарушении действующего законодательства".

Ранее Госдума приняла закон, запрещающий продавать несовершеннолетним энергетические тонизирующие напитки. Он вступил в силу 1 марта. Кроме того, был принят закон, ужесточающий штрафы за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. За продажу энергетиков детям грозит штраф до 50 тыс. рублей, для физлиц, до 200 тыс. рублей для должностных лиц и до 500 тыс. рублей для юрлиц.