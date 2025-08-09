Контракт, подписанный 27 мая 2024 года, предусматривает сооружение в Джизакском районе первой в стране АЭС, состоящей из шести реакторов по 55 МВт каждый

ТАШКЕНТ, 9 августа. /ТАСС/. Узбекистан собирается построить большую атомную электростанцию с российской корпорацией "Росатом" в короткий срок. Об этом заявил директор Агентства по атомной энергии Узбекистана ("Узатом") Азим Ахмедхаджаев телеканалу O'zbekiston 24.

В пятницу лидеру республики доложили о ситуации с энергоснабжением в Ташкенте, отдельное внимание было уделено ходу возведения атомной станции.

"Мы подписали с "Росатомом" документ о строительстве крупной [атомной] электростанции. На основании этого документа мы сейчас проводим изучения. Это означает, что мы изучим все возможности подключения крупной электростанции к нашей энергосистеме и в короткий срок постараемся внедрить более крупную электростанцию, более крупную систему", - сказал Ахмедхаджаев.

Контракт, подписанный 27 мая 2024 года в Ташкенте, предусматривает сооружение в Джизакском районе первой в стране АЭС - атомной электростанции малой мощности (АСММ), состоящей из шести реакторов по 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает АО "Атомстройэкспорт" (Инжиниринговый дивизион Росатома), а к работам будут привлечены местные компании. Как сообщило в июне 2025 года Минэкономразвития РФ, в этом году президенты Узбекистана и России достигли договоренности о переформатировании проекта и строительстве двухблочной АЭС большой мощности и двухблочной атомной электростанции малой мощности.