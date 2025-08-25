Эксперт Воротников: распространение МТОР на Арктику нужно для развития ТТК

По мнению координатора экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, механизм МТОР позволит реализовывать проекты по судостроению и судоремонту

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Распространение режима международных территорий опережающего развития (МТОР) на Арктику необходимо для развития Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Такое мнение ТАСС высказал координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

"Распространение режима международных территорий опережающего развития (МТОР) на Арктику необходимо. В Арктике такой механизм необходим для развития регионов АЗРФ, развития СМП как части Трансарктического транспортного коридора. Без его развития не будет и развития всей территории АЗРФ, так и прилегающих к ней территорий", - сказал Воротников.

Эксперт отметил, что механизм МТОР в Арктике позволит реализовывать проекты по судостроению и судоремонту.

"Для развития МТОР можно привлечь широкий спектр участников. В первую очередь необходимо привлекать страны БРИКС, также, по моему мнению, страны - партнеры БРИКС. Привлечение новых партнеров позволит расширить список стран-партнеров, связанных с использованием ТТК и транзита грузов по нему", - пояснил Воротников.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что министерство намерено распространить на Арктику режим международных территорий опережающего развития в недалеком будущем.

Закон о создании международной территории опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке вступит в силу с 1 января 2026 года. Для резидентов МТОР устанавливаются налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на десять лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты регионов РФ.